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23.01.20 15:36

Законопроект о медиа будет дорабатываться с учетом мнения журналистского сообщества, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.

Законопроект о медиа будет дорабатываться с учетом мнения журналистского сообщества, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал сегодня на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он ожидает голосования по вызвавшему много негативных откликов законопроекту о медиа.

"По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций", - сказал Разумков.

Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде закон о медиа.

Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

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