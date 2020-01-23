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23.01.20 16:06

Новый сезон ток-шоу Савика Шустера стартует с обсуждения свободы слова

Савик Шустер возвращается в прямой эфир после межсезонного перерыва.

Новый сезон ток-шоу Савика Шустера стартует с обсуждения свободы слова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Конец эпохи жадности, бедности, лжи?" - на такую ​​тему планируют поговорить в студии Шустера в первой программе нового сезона.

"Станет ли 2020 год тестом на профпригодность для правительства? Что уже изменилось в жизни украинцев за полгода? Имеет ли право государство контролировать информацию?" - такие вопросы озвучены в официальном анонсе на Facebook-странице шоу.

Поэтому, ждем зажигательную дискуссию об успехах и неудачах правительства и законопроект о медиа №2693.

По информации наших источников, в студию "Свободы Слова" Савика Шустера планирует прийти министр культуры Бородянский, - очевидно на разговор собственно о свободе слова.

Прямой эфир начнется в 21:00 на канале "Украина" в пятницу 24-го января.

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