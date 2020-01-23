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23.01.20 16:04

Пассажиров из Китая в аэропортах будут спрашивать о самочувствии, - Минздрав

Санитарно-карантинные подразделения Украины будут спрашивать о самочувствии у пассажиров самолетов, прилетевших из Китая. Это нужно, чтобы избежать попадания на территорию нашей страны нового коронавируса.

китай,вирус

Об этом заявил на брифинге и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" .

"В 13:00 (23 января. — Ред.) прибыл самолет из города Санья. Санитарно-карантинные подразделения министерства здравоохранения приняли этот самолет, дополнительные меры не вводятся. Вместе с членами экипажа проводился совместный опрос и проверка наличия обращений или плохого самочувствия", — рассказал он.

По его словам, санитарно-карантинные подразделения вместе с пограничниками ежедневно будут встречать основные самолеты, имеющие прямую связь с Китаем.

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Кузин уточнил, что в Украине отсутствует авиасообщение с китайским городом Ухань (провинция Хубэй), где вспыхнул новый вирус, однако есть сообщения с другими городами.

В то же время Кузин отметил, что дополнительные меры пока не будут внедрять: "Риск занесения или импорта случаев в страны ЕС или из конкретной страны пока оценивается как средний. Это не требует наложения определенных ограничений на перемещение грузов, товаров или лиц, путешествующих".

Напомним, в Китае зарегистрированы 550 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 17 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

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Ранее Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.

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