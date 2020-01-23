Пассажиров из Китая в аэропортах будут спрашивать о самочувствии, - Минздрав

Об этом заявил на брифинге и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" .

"В 13:00 (23 января. — Ред.) прибыл самолет из города Санья. Санитарно-карантинные подразделения министерства здравоохранения приняли этот самолет, дополнительные меры не вводятся. Вместе с членами экипажа проводился совместный опрос и проверка наличия обращений или плохого самочувствия", — рассказал он.

По его словам, санитарно-карантинные подразделения вместе с пограничниками ежедневно будут встречать основные самолеты, имеющие прямую связь с Китаем.

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Кузин уточнил, что в Украине отсутствует авиасообщение с китайским городом Ухань (провинция Хубэй), где вспыхнул новый вирус, однако есть сообщения с другими городами.

В то же время Кузин отметил, что дополнительные меры пока не будут внедрять: "Риск занесения или импорта случаев в страны ЕС или из конкретной страны пока оценивается как средний. Это не требует наложения определенных ограничений на перемещение грузов, товаров или лиц, путешествующих".

Напомним, в Китае зарегистрированы 550 лабораторно подтвержденных случаев инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом (nCoV). 17 человек погибли. Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

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Ранее Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.