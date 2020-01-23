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23.01.20 16:18

"Укравтодор": В 2020 году в Украине построят 9 объездных дорог

В этом году Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

"Укравтодор": В 2020 году в Украине построят 9 объездных дорог

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 января сообщила пресс-служба госагентства в Фейсбуке.

В частности, в 2020 году планируется продолжить строительство объездных дорог в Житомире, Ровно, Полтаве, Днепре, Дунаевцах (на участке между Черновцами и Хмельницким). Также начнутся работы по строительству объездных трасс во Львове и Тернополе.

Кроме того, в планах компании в ходе строительства скоростного шоссе Н-31 Днепр-Решетиловка построить объездную города Кобеляки в Полтавской области. Также запланировано строительство объездной города Берегово в Закарпатской области, что может значительно повысить привлекательность Украины на рынке международных автомобильных перевозок.

В этом году "Укравтодор" также планирует подготовить технико-экономическое обоснование и проектную документацию для таких дополнительных объездных дорог в Дубно, Хмельницком, Белой Церкви, Стрые и Кременчуге.

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