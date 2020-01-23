Минэкономики определило 20 больших предприятий для первоочередной приватизации, - Милованов

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации", — написал он.

Милованов отметил, что уже в этом году бюджет может получить до 6 млрд гривен от большой приватизации.

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Министр добавил, что Украина открывает рынки, упрощает регулирование и отменяет ненужные советские нормы, а также реформирует занятость населения.

"Поэтому Украина имеет все шансы для (экономического) прорыва", — подытожил он.