Полиция задержала группировку, которая вымогала деньги у заробитчан на Львовщине

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых наличные на общую сумму более 50 тыс. долларов.
В состав группировки входили жители Самборского и Старосамборского районов Львовской области возрастом от 25 до 30 лет. Они запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.
Трем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.
Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.