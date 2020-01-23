Полиция задержала группировку, которая вымогала деньги у заробитчан на Львовщине

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Во время обысков правоохранители изъяли у подозреваемых наличные на общую сумму более 50 тыс. долларов.

В состав группировки входили жители Самборского и Старосамборского районов Львовской области возрастом от 25 до 30 лет. Они запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.

Трем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава сельсовета на Ривненщине незаконно перевозил около 30 кг янтаря на сумму $30 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж