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23.01.20 16:43

Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует запрещать торговлю, перевозку товаров и перемещения людей через границу из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

Коронавирус в Китае: ВОЗ пока не рекомендует запрещать перемещение людей и товаров через границу

Об этом сообщил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ВОЗ не вводит ограничения ни на перемещение людей, ни на перевозку товаров из Китая", - сказал он.

Кроме того Хабихт добавил, что бюро ВОЗ рекомендует странам повышать готовность к чрезвычайным ситуациям, так как количество случаев заболеваемости будет расти.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.

23 января в Минздраве сообщили, что санитарно-карантинные подразделения Украины будут спрашивать о самочувствии у пассажиров самолетов, прилетевших из Китая. Это нужно, чтобы избежать попадания на территорию нашей страны нового коронавируса.

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