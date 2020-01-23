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23.01.20 16:57

На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн грн, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что министерство начинает консультации с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса крымскотатарского народа относительно приоритетных направлений предоставления государственной финансовой поддержки.

На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн грн, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бородянский сообщил в Telegram.

"Поддержка крымскотатарского народа, как коренного народа Украины, является для нашего государства одним из важнейших приоритетов. В том числе это касается развития и поддержки крымскотатарского телевизионного вещания", - говорится в сообщении.

В рамках Украинского культурного фонда планируется запуск программы, которая будет направлена на поддержку и развитие крымскотатарской культуры. Также прорабатывается вопрос запуска онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка.

"Кроме того неизменной остается поддержка со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта деятельности Государственного предприятия "Крымский дом", - отметил Бородянский.

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На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн грн, - Бородянский 01

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