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23.01.20 17:01

Трамп обвинил Обаму в задержке помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация его предшественника Барака Обамы задерживала помощь многим странам, в том числе и Украине.

обама,трамп

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Демократы и Шифти Шифф, чье выступление перед Сенатом было преисполнено лжи и искажений, отказываются признать, что администрация Обамы задерживала помощи многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику," — написал Трамп.

Он добавил, что считает ситуацию со своим импичментом "охотой на ведьм".

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.

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