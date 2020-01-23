Трамп обвинил Обаму в задержке помощи Украине

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Демократы и Шифти Шифф, чье выступление перед Сенатом было преисполнено лжи и искажений, отказываются признать, что администрация Обамы задерживала помощи многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику," — написал Трамп.

Он добавил, что считает ситуацию со своим импичментом "охотой на ведьм".

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.

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