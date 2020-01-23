В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, - ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН"

"В ресторан я приехал к другу. Увидел, что там был Кива. Мы сидели рядом, но он меня сначала не заметил. Потом, думаю, ему кто-то подсказал, что я сижу рядом. Он меня окрикнул: мол, а ну стой, я тебе бл…ть что-то объясню. Может, это не дословно, но как-то в этом роде он сказал. Он подошел и говорит: "Ну что, с…ка, я тебе обещал голову отрезать?". Я отвечаю: "Не понял!?". И все – он меня бьет. В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс. грн за проезд. Он это все крышевал. Я был в подчинении замкомандира батальона. А Кива был куратором нашего батальона. И я не слушал его приказы, так как они были незаконными – с того момента мы враги. Кива тогда просто не смог зарабатывать. Выходил там каждое утро со своим белым обнюханным носом. А вообще это профессиональный мошенник, аферист, который вылез на политическую арену на волне войны. Я не для того пошел в добровольческий батальон, чтобы зарабатывать на войне. У нас с ним разные взгляды на жизнь", – подчеркнул Майман.

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По его словам, в 2015 году Кива вместе с тогдашним начальником главного управления МВД в Донецкой области Вячеславом Аброськиным занимались контрабандой и торговлей наркотиками.



"Они с Аброськиным разделили влияние в Донецкой области. Один занимался контрабандой, второй – наркотиками. В Артемовске Кива игральный бизнес организовал. Я начал обо всем этом говорить, из-за чего столкнулся тогда с преследованием. За прошедшее с 2015 года время Киева лишь писал мне периодически в Facebook, обзывал шлюхой. Я в свою очередь писал в комментариях, что он прятался за моей спиной и занимался торговлей наркотиками. Вот такое "общение". И он обиделся – я же это под его постом написал. Причем Кива в суд на меня не подавал. То есть сказать, что он был со мной не согласен, нельзя. Никаких опровержений с его стороны не было, он просто удалял комментарии и блокировал меня. Кива оказался злопамятным парнем. И вчера решил объяснить мне свою позицию головой – руки же у него "прутнем" заняты", – сказал собеседник.

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Он отметил, что экс-нардеп Виталий Куприй будет оказывать ему юридическую помощь.



"Виталия Куприя я знаю давно, он мне помогает юридически, причем бесплатно. Всего по этому инциденту два дела: одно по заявлению Кивы, второе – мое в прокуратуре. Правда, у него же связи. Он прямо в ресторане за столом говорил, что у него Арсен на связи. Но тем менее, я считаю, что со стороны реформированной прокуратуры расследование конфликта будет объективным. По крайней мере, я верю в это", – резюмировал Майман.



22 января в ресторане "Моссо" на Крещатике у Кивы возник конфликт с Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к ветерану АТО и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову.



Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.



Полиция сообщила, что нардепу оказали медицинскую помощь на месте, а участника конфликта с ним разыскивают.



В ОПЗЖ заявили, что на Киву "бандитское нападение" совершил мужчина "из группы националистов", после чего нардеп попал в больницу.



22 января стало известно, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата.