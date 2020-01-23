В СИЗО "республик" на данный момент сидит процентов 20 россиян, приехавших убивать, - экс-узник "ЛНР" Секацкий

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

"В СИЗО "республик" на данный момент сидит процентов 20 россиян. Они приехали сюда не просто воевать - они приехали зарабатывать - и они такие же люди, и так же сидят. Я сидел с бойцами спецподразделения российского МВД. Почти все их подразделение сейчас в СИЗО. Они убивали валютчиков, отжимали деньги, и даже в "ЛНР" на это не закрыли глаза", - рассказал он.

При этом Секацкий отметил, что "к любым зэкам, убийцам, маньякам там относились лучше, чем к нам".

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Полное интервью с Денисом Секацким читайте здесь.