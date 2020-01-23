Украинцы получат "паспорт в смартфоне" к концу февраля, - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Идея биометрического документа в мобильном приложении уже длительное время прорабатывается специалистами Миграционной службы. Наработки и предложения ГМС были поддержаны и сейчас воплощаются в рамках проекта по диджитализации государства", - говорится в сообщении.

"Цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях, о чем мы впоследствии обязательно расскажем подробнее", - добавили в МВД.

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