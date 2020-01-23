Захоронений замученных террористами людей в Луганске очень много, почти все могу показать, - экс-узник "ЛНР" Секацкий

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ экс-узник террористов "ЛНР" Денис Секацкий.

"У нас вывозили мертвых в штольни. В воздухоотводники шахт сбрасывали тела. В копанки сбрасывали. Я думаю, что если Украина туда зайдет - там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много ... Я, кстати, почти все могу показать - те, которые я знаю по Луганску, по 2014 году. Исчезло очень много людей. Официальные цифры существенно приуменьшены", - рассказал он.

Секацкий также отметил, что людей убивали из-за непрофессионализма.

"Как представители любой спецслужбы, сотрудники ФСБ знают предел человеческих возможностей - в тех же уколах, шокотерапии, воде. Они знают, когда нужно остановиться, их этому учат. Местные террористы этих норм не знают. О чем можно говорить, если он был дворником и стал "дознавателем"?" - рассказывает луганчанин.

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Полное интервью с Денисом Секацким читайте здесь.