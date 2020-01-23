Сутки на решение вопроса: руководство "Укроборонпрома" поручило разобраться с информацией о бракованных корпусах для БТР

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу госконцерна.

"Директор Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова (ХКБМ) Яков Мормиль получил приказ срочно создать комиссию и в течение суток провести верификацию обнародованных фотографий и информации о состоянии корпусов для изготовления БТР-4Е по контракту с Министерством обороны Украины", — сказано в сообщении.

Директора и владельца "Лозовской кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) руководство "Укроборонпрома" вызвало в Киев для объяснений.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями, - военный эксперт Згурец. ФОТО

При этом в "Укроборонпроме" считают, что информация о низком качестве корпусов для БТР, озвученная военным экспертом Сергеем Згурцом, содержит ряд манипуляций.

Так, условия контракта делают невозможным замену исполнителя, а изготовление БТР-4Е именно из стали марки 71 было условием контракта, подчеркнули в концерне.

"Приглашаем журналистов и экспертов к совместной работе над проверкой обнародованных фактов", – добавили в "Укроборонпроме".

Также на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов

23 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, член правления "Лиги оборонных предприятий" Сергей Згурец сообщил в блоге на Цензор.НЕТ, что "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.