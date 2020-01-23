Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.01.20 18:01

Украина проведет консультации с ЕС о возобновлении поставок курятины, - торговый представитель

На этой и на следующей неделе Украина и Европейский Союз проведут консультации для возобновления поставок украинской курятины, которые ЕС приостановил из-за вспышки птичьего гриппа.

экспорт,курятина

Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.

"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области значительно строже, чем должно было быть. Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение. Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его в правильную сторону. На этой и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе", - написал он.

Качка подчеркнул, что из-за срочности этого вопроса для Украины, стороны вынуждены приостановить работу по другим важным задачами сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии. При этом он надеется на скорый поиск решения и возвращение к обычному режиму сотрудничества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС временно приостановил импорт из Украины мяса птицы, - Госпродпотребслужба

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100