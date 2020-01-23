В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы

Об этом говорится в докладе Совета Европы о защите национальных меньшинств в Польше, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

Так, эксперты Совета Европы обратили внимание на то, что несмотря на значительное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает явную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

"Причем, наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, ромы и все чаще украинцы", - говорится в докладе.

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В Совете Европы призвали Польшу срочно приложить усилия к решению этой проблемы.

"Необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти", - отметили в Совете Европы.