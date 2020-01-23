Путин уравнял антисемитизм и русофобию во время выступления в Израиле

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

"Здесь, как и в России, обеспокоены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, отбелить убийц и преступников", — заявил Владимир Путин.

По словам Путина, в Израиле живут почти 1300 "блокадников" и здесь уважают своих героев.

"Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют мира забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", — заявил Путин.

При этом он не уточнил, в чем именно заключается русофобия и кто ее проявляет.

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