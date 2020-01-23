Экс-гендиректор ГП "Укрвакцина" предстанет перед судом по подозрению в завладении четвертью миллиона гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ГУ ГФС в г. Киеве.

Установлено, что в течение 2016 - 2017 годов бывшим руководителем ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины при пособничестве главного бухгалтера незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно завышенного должностного оклада.

По результатам проведенного под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева досудебного расследования сотрудниками налоговой милиции г. Киева получены достаточные доказательства для направления обвинительного акта в суд по обвинению экс-чиновников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины соответственно. Прокуратурой города Киева обвинительный акт направлен в суд.

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С целью обеспечения возмещения нанесенного государственному предприятию ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Также в настоящее время продолжается судебное рассмотрение другого уголовного производства в отношении бывшего гендиректора ГП "Укрвакцина" по факту растраты денежных средств указанного государственного предприятия на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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