Сотрудник ГУ ГФС в Киевской области задержан при получении 20 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Чиновник требовал от гражданина 20 тыс. грн взятки за ускорение проведения проверки перед ликвидацией предприятия и ее успешное завершение без претензий со стороны ГФС.
Налоговика задержали во время получения взятки в служебном кабинете в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.