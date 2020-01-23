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23.01.20 19:31

Мининфраструктуры объявило открытый отбор на должность руководителя Администрации морских портов

Министерство инфраструктуры Украины объявило открытый отбор на должность главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

порт,ампу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на официальном сайте украинского правительства в четверг вечером, отбор объявлен согласно уставу ГП "АМКУ" и решению Наблюдательного совета от 17 января 2020 года.

Как сообщалось, на то время гражданин Латвии, портовый специалист Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя ГП "Администрация морских портов Украины" в 2017 году.

В начале января 2020 года он заявил, что не намерен подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность, при этом всецело одобрил проведение конкурса и заявил о намерениях продолжить работу в Украине в частном секторе.

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