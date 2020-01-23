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23.01.20 20:03

Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций в Днепре. ВИДЕО

В мэрии Днепра разоблачили масштабную махинацию по продаже земли по фальшивым документам. В течение полугода подручные местной преступной группировки торговали, по сути, виртуальными кадастрами. Объем выявленных земельных краж равен площади почти 20 футбольных полей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире авторской передачи на своем youtube-канале "Запитай Філатова".

"Есть информация, что процесс организовал бывший управляющий делами горсовета, которого мы со скандалом уволили в 2016 году. Понятно, что за ним, скорее всего, стоят люди, которые называют себя уважаемыми бизнесменами и городскими меценатами. В то же время - и мы говорим об этом открыто - к истории могут быть причастны и некоторые из сегодняшних работников или даже техперсонала горсовета", - заявил Борис Филатов в комментарии к авторской передаче. 

В горсовете Днепра начали служебное расследование. Руководство архивного управления отстраненно. Борис Филатов также призвал предпринимателей вернуть городу незаконно приобретенную землю.

В некоторых фальшивках, датированных концом 90-х годов, указанные названия улиц, которые в городе появятся только после декоммунизации - в 2015 году.

В мэрии Днепра готовы передать правоохранителям все документы и назвать имена предполагаемых исполнителей сделки с продажей земли по фиктивным документам. Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что эпизодами дела интересовалась СБУ, однако, по какой-то причинам, внезапно потеряла к этому интерес. В то же время после изъятия документов, в мэрии ли не сразу направили запрос из одной из прокуратур города.

"Вполне возможно, что такая молниеносная реакция может означать причастность к теневому рынку также и местных правоохранителей", - сообщил глава города.

Борис Филатов отметил: в Днепре земля принадлежит территориальной общине, а не преступникам, которые возомнили себя местечковыми царьками. В мэрии планируют обращаться в суды, чтобы вернуть незаконно проданные участки обратно в коммунальную собственность.

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