Филатов призвал Генпрокуратуру, НАБУ и ГБР взяться за расследование земельных махинаций в Днепре. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Днепра Борис Филатов рассказал в эфире авторской передачи на своем youtube-канале "Запитай Філатова".

"Есть информация, что процесс организовал бывший управляющий делами горсовета, которого мы со скандалом уволили в 2016 году. Понятно, что за ним, скорее всего, стоят люди, которые называют себя уважаемыми бизнесменами и городскими меценатами. В то же время - и мы говорим об этом открыто - к истории могут быть причастны и некоторые из сегодняшних работников или даже техперсонала горсовета", - заявил Борис Филатов в комментарии к авторской передаче.

В горсовете Днепра начали служебное расследование. Руководство архивного управления отстраненно. Борис Филатов также призвал предпринимателей вернуть городу незаконно приобретенную землю.

В некоторых фальшивках, датированных концом 90-х годов, указанные названия улиц, которые в городе появятся только после декоммунизации - в 2015 году.

В мэрии Днепра готовы передать правоохранителям все документы и назвать имена предполагаемых исполнителей сделки с продажей земли по фиктивным документам. Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что эпизодами дела интересовалась СБУ, однако, по какой-то причинам, внезапно потеряла к этому интерес. В то же время после изъятия документов, в мэрии ли не сразу направили запрос из одной из прокуратур города.

"Вполне возможно, что такая молниеносная реакция может означать причастность к теневому рынку также и местных правоохранителей", - сообщил глава города.

Борис Филатов отметил: в Днепре земля принадлежит территориальной общине, а не преступникам, которые возомнили себя местечковыми царьками. В мэрии планируют обращаться в суды, чтобы вернуть незаконно проданные участки обратно в коммунальную собственность.