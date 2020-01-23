Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
23.01.20 21:06

Профсоюз завода "Океан" заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули

Глава профсоюзного комитета Николаевского судостроительного завода "Океан" А.Немов написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил о том, что во время банкротства предприятия его работников обманули и просит государство найти реальных инвесторов для предприятия.

Профсоюз завода "Океан" заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В письме отмечается: "Мы, как работники, акционеры были обмануты во время процедуры банкротства, в результате чего было ликвидирован самый мощный судостроительныйзавод Европы. В процессе ликвидации в 2018 г. завод прлали всего за 122 млн грн., при этом земля завода, согласно даных Госгеокадастра, оценивается в суме более 400 млн грн.

Балансовая стоимость самого завода превышает 6 млрд грн, все мы работники, акционеры в количестве 12000 и государство были обмануты и должны были получить гораздо больше. это просто издевательство над коллективом. Мы ждали, что появится настоящий инвестор".

Глава профсоюза заявил, что просит "прозрачности ведения досудебного расследования правохранительными органами Украины и привлечения к ответственности виновых лиц в совершенных преступлениях".

"Мне, как человеку, гражданину Украины, который проработал на заводе большую часть своей жизни больно смотреть на то, что происходит с заводом, очень хотелось бы, чтобы государство дало возможность реальным корабелам возродить судостроительство в Украине, когда то самого мощного  судостроительного завода Европы и привлечь больших инвесторов, которые могут вложить необходимые средства в его развитие" - резюмирует глава профсоюза. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арест на имущество завода "Океан" наложен с целью сохранения стратегического для государства объекта, - Офис генпрокурора

Профсоюз завода Океан заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули 01
Профсоюз завода Океан заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь, Рябошапка найдет ответ на вопрос, кто довел завод до банкротства. Я этот ответ знаю", - владелец судостроительного завода "Океан" Капацына. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100