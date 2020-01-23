Профсоюз завода "Океан" заявил, что при процедуре банкротства предприятия его работников обманули

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В письме отмечается: "Мы, как работники, акционеры были обмануты во время процедуры банкротства, в результате чего было ликвидирован самый мощный судостроительныйзавод Европы. В процессе ликвидации в 2018 г. завод прлали всего за 122 млн грн., при этом земля завода, согласно даных Госгеокадастра, оценивается в суме более 400 млн грн.

Балансовая стоимость самого завода превышает 6 млрд грн, все мы работники, акционеры в количестве 12000 и государство были обмануты и должны были получить гораздо больше. это просто издевательство над коллективом. Мы ждали, что появится настоящий инвестор".

Глава профсоюза заявил, что просит "прозрачности ведения досудебного расследования правохранительными органами Украины и привлечения к ответственности виновых лиц в совершенных преступлениях".

"Мне, как человеку, гражданину Украины, который проработал на заводе большую часть своей жизни больно смотреть на то, что происходит с заводом, очень хотелось бы, чтобы государство дало возможность реальным корабелам возродить судостроительство в Украине, когда то самого мощного судостроительного завода Европы и привлечь больших инвесторов, которые могут вложить необходимые средства в его развитие" - резюмирует глава профсоюза.

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