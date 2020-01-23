Секретарь СНБО Данилов обсудил с уполномоченным Ирана по расследованию авиакатастрофы вопрос исследования черных ящиков украинского самолета

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Во время встречи Данилов отметил особую важность вопроса получения Украиной черных ящиков.
В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований ст.26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней.
"Секретарь СНБО Украины отметил полную техническую готовность Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования черных ящиков, - говорится в сообщении.
В СНБО отметили, что 22 января экспертная группа, к которой присоединились представители Канады и Франции, ознакомились с техническими возможностями считывания информации с бортовых средств регистрации полетной информации - так называемых черных ящиков - Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия "Дисковые системы".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.