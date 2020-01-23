При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, правоохранитель пытался сбыть гражданину незаконно срубленную древесину породы "дуб" по заниженной цене и вне бухгалтерского учета госпредприятия.
23 января во время получения 1 250 долларов взятки за отчуждение древесины сотрудник лесной охраны был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения.
Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.