Заместителем председателя Высшего совета правосудия Украины избран Маловацкий

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Высший совет правосудия путем тайного голосования единогласно решил выбрать Маловацкого Алексея Владимировича заместителем председателя Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

Должность была вакантна в течение длительного времени, поэтому глава ВСП Овсиенко заявил о потребности в ее замещении и избрании заместителя председателя ВСП для соответствующей организации работы Совета и распределения обязанностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия продлил срок формирования комиссии для проведения конкурса в ВККС

Маловацкий 15 февраля 2019 года избран членом Высшего совета правосудия съездом адвокатов Украины. В мае 2019 г. он получил полномочия члена Высшего совета правосудия и был включен в состав Первой Дисциплинарной палаты.