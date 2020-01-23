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23.01.20 22:59

Пьяный водитель микроавтобуса наехал на 4 пассажиров в Днепре

Микроавтобус сначала заехал на трамвайные пути. Потом, пытаясь избежать столкновения с трамваем, водитель микроавтобуса наехал на пешеходов. 4 человека, в том числе 12-летний мальчик — в больнице.

дтп,днепр

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По предварительной информации водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов. Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказано в сообщении.

Четверых пострадавших доставили в больницу. Среди них — 12-летний мальчик.

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Водителя задержали. Полицейские открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Пьяный водитель микроавтобуса наехал на 4 пассажиров в Днепре 01

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