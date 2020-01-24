Антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения Альперину, подозреваемому в организации схем на таможне

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"23 января следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство о продлении возложенных ранее обязательств при избрании меры пресечения одесскому бизнесмену, подозреваемому в организации махинаций на таможне. Подозреваемый, по-прежнему обязан носить электронное средство контроля (браслет) до 23 марта и выполнять предварительно возложенные на него обязательства", - говорится в сообщении.

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Напомним, указанного бизнесмена подозревают в организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

29 ноября 2019 г. Высший антикоррупционный суд Украины избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн.

3 декабря 2019 г. Альперин вышел из СИЗО - за него внесли залог.