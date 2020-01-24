Госдепартамент США ввел новые правила выдачи виз для ограничения "родильного туризма"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Новые изменения, вступающие в действие 24 января, направленны на ограничение так называемого родильного туризма - практики, когда беременные женщины едут в США чтобы родить на территории этой страны и таким образом обеспечить для ребенка право претендовать на американское гражданство. Правило, предусмотренное в 14 поправке к Конституции США, обеспечивает право на гражданство США по месту рождения ребенка.

Согласно новым правилам, "рождение ребенка в США с целью получения для него гражданства" не может быть основанием для получения американской визы.

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"Это изменение имеет целью ответить на риски для национальной безопасности и правоохранительной сферы, связанные с родильным туризмом, включая криминальную деятельность, связанную с индустрией "родильного туризма", - говорится в заявлении Госдепа..

По оценкам Государственного департамента, тысячи детей ежегодно рождаются в США у тех, кто находится в стране по туристической визе типа В1/В2.

Новое правило также предусматривает, что заявители, которые хотят получить визу для прохождения лечения в США, должны подтвердить, что такое лечение организовано, а также они имеют возможность оплатить все связанные с ним расходы.

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