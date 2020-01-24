Проверяются только артисты из России, вопросы по шведу Dr. Alban не рассматривались, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета Общественного контроля НАБУ относительно запрета на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban, информирует Цензор.НЕТ.

"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Dr.Alban отредактировал пост о допуске в Украину, убрав упоминание о вмешательстве Зеленского

Как сообщалось ранее, шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, заявил, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.