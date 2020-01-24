Бороться с дезинформацией не надо за счет свободы СМИ, - в ОБСЕ обеспокоены положениями законопроекта Минкульта

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность положениями нового украинского законопроекта о противодействии дезинформации. Об этом говорится в его заявлении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не надо делать за счет свободы СМИ и посредством вмешательства государства в медиа-контент и организацию журналистской деятельности в стране", - заявил Дезир.

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Также он добавил, что нынешнее законодательство уже обеспечивает механизмы, чтобы противодействовать общественно опасной информации.

"Борьба с дезинформацией является законной целью. Но право всех на свободу выражения мнения, что закреплено в Конституции Украины и в ее обязательствах ОБСЕ и международных обязательствах, должно полностью соблюдаться", - подчеркнул Дезир.

Также представитель ОБСЕ по свободе СМИ отметил, что самостоятельное регулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициативы по проверке соответствия фактов, независимость СМИ, разнообразие источников для развенчания фальшивой информации и развитие медиа-грамотности - это ключевые компоненты в борьбе с информационной манипуляцией и для первоочередного обеспечения доступа к достоверной информации.

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Дезир также заявил, что готов участвовать в обсуждениях с властями законопроекта и предоставить правовой анализ законопроекта, чтобы обеспечить отсутствие негативного влияния на свободу медиа, а также обеспечить соответствие с международными стандартами.