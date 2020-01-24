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24.01.20 07:45

В прошлом году 1090 человек получили гражданство Украины по указу президента, - Госмиграция

В 2019 году по указу Президента Украины украинское гражданство получили более 1000 человек.

паспорт

 Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины в ответ на запрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Так, за 2019 год, принято в гражданство Украины по указу Президента Украины 1090 человек, среди которых 1062 иностранцы и 28 беженцев.

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В частности, гражданство Украины получил 181 россиянин, 179 из которых были определены как иностранцы, а двое как беженцы.

Кроме того, гражданство Украины получили 124 граждане Сирии, 60 граждан Ирака, 63 гражданина Ирана, 50 ливанцев и другие.

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