В Госдепе США рассказали, как задержали российского генерала в Сирии: "Все было решено по военным каналам"

Об этом рассказал в четверг на специальном брифинге в Государственном департаменте специальный представитель США по вопросам Сирии посол Джеймс Джеффри, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается избежания конфликтов, мы, как известно, имеем соответствующее соглашение с россиянами на протяжении многих лет. Они, в основном, присоединялись к воздушным операциям и не совершали полеты над северо-востоком (Сирии. - Ред.), летали над остальной частью страны", - рассказал высокопоставленный американский дипломат.

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Впрочем, по его словам, время от времени "случались небольшие проблемы", которые однако впоследствии удавалось решить.

"В Манбиже были проблемы с предотвращением конфликтов примерно 14 месяцев тому назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. Однажды мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбиж, но все было решено по военным каналам", - отметил посол Джеффри.

В то же время представитель Госдепартамента подчеркнул, что контакты с россиянами по предотвращению конфликтов происходят, главным образом, между военными ведомствами. На дипломатическом уровне это общение почти не ведется.