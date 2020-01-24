"Власти планируют установить фактическую цензуру в медиа": Нардепы "ЕС" провели встречу с представителями Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

Отмечается, что темой встречи было обсуждение нового Избирательного кодекса и предстоящие местные выборы. Также было сообщено о тревожных сигналах сворачивания демократии со стороны власти.

"В частности, диктаторский проект закона о дезинформации, которым власти планируют установить фактическую цензуру в медиа и усилить давление на журналистов. Серьезное беспокойство вызывают и наступление на децентрализацию, в частности, президент Зеленский уже дважды подавал в ВР изменения в Конституцию, которые разрушают местное самоуправление", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности, оккупации Крыма и Донбасса со стороны РФ.

"Я подчеркнула наше несогласие и критику отчетов БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в РФ, в которые не было включено и строчки о незаконных выборах в оккупированном Крыму. Отметила, что ВР приняла 2 соответствующих заявления (в 8 созыве и 9), в том числе нашего авторства. И мы ожидаем, что ОБСЕ учтет эту критику и в отчетах будет фиксировать недопуск на оккупированные территории и проведение там незаконных выборов", - добавила Геращенко.

"Также мы критически воспринимаем зафиксированную и подписанную нынешней властью в так называемой формуле Штайнмайера формулировку о возможности признания выборов на Донбассе такими, "что в целом соответствуют стандартам ОБСЕ". Выборы или демократические и свободные, или нет", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, не нужно идти на уступки РФ и придумывать гибридные формулировки оценки выборов под дулами автоматов. Выборы на Донбассе могут происходить исключительно после деоккупации, решения вопроса границы и исключительно по стандартам ОБСЕ, без всяких приставок "в целом".

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