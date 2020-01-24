Киевляне уже сдали на переработку более 11 тыс. новогодних елок, - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Собранные деревья переделают на щепу в специальном измельчители и весной используют для сохранения водного баланса лунок вечнозеленых растений, рассказал руководитель столичного управления экологии и природных ресурсов Андрей Рисованный.

Он напомнил, что пункты приема елок будут работать до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продолжить.

"Призываю киевлян убирать елки из дома и продолжать их экологическую утилизацию. Тем более, елку можно привезти в любое время на специальную площадку и ее обязательно переделают", - добавил Рисованный.

Отметим, что среди пунктов приема 7 работают по графику Пн-Пт 8.30-17.30, у еще 7 - сокращенный день в пятницу. Пункт на улице Герцена, 6 будет работать включая выходные.

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