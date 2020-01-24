Жесткая политика "Газпрома" была главным двигателем реформ рынка газа в Украине, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

Как отметил комментируя ход украинских реформ в энергетике Янез Копач, главным их двигателем стал Газпром, который проводил крайне жесткую политику. В свою очередь, Андрей Коболев заметил, что новый контракт с Газпромом исправил некоторые диспропорции и позволил устранить узкие места с соседними европейскими странами. Теперь Украина, Венгрия, Польша и Словакия смогут беспрепятственно обмениваться газовыми потоками через нашу территорию.

"В прошлом году мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к кризису. В конце концов, мы нашли приемлемый компромисс и подписали соглашение. Новый транзитный контракт стал очень важным для Европы", - сказал Коболев.

В свою очередь Джон Хербст отметил, что Северный поток - 2 оставляет России возможность, как и раньше, шантажировать восточноевропейские страны. Впрочем, благодаря совместным усилиям, строительство Северного потока - 2, по его мнению, задержится на два года или даже больше.

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