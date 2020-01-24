Зеленский надеется на увеличение товарооборота с Израилем до $2 млрд: "Наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться"

Зеленский подчеркнул, что Украина солидарна с Израилем в чествовании памяти жертв Холокоста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава Украинского государства отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине были уничтожены более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", - сообщил Зеленский, напомнив, что во время Второй мировой войны на территории Украины были убиты более миллиона евреев и четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

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Зеленский также отметил, что доволен текущим диалогом между Украиной и Израилем.

"Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться", - сказал он.

Президент заявил, что Израиль является одним из ключевых партнеров Украины на Ближнем Востоке.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в января 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов", - подчеркнул Зеленский.