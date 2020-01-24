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24.01.20 12:24

В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук

Правительство инициирует осуществления компенсаций людям в случае задержек с выплатами.

В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект будет подан в парламент.

"Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация", - говорится в сообщения.

Компенсации будут осуществлятся при задержке выплат:
- пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания;
- социальных выплат;
- стипендий;
- заработной платы (денежного обеспечения);
- суммы индексации денежных доходов граждан.

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В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук 01

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