Не хочу быть последним президентом Беларуси, - Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом он заявил, общаясь с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове.

"У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в переговорах с Путиным "четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения".

"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - подчеркнул Лукашенко.

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