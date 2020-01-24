САП закрыла производство против Охендовского по "черной кассе" ПР в связи с неустановлением достаточных доказательств, - прокурор Кравченко

Об этом заявил прокурор, процессуальный руководитель по делу Максим Кравченко в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ

По его словам, соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года.

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"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица и исчерпанием возможностей их получить", - пояснил Кравченко причину.

Он рассказал также, что перед этим, 12 декабря, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в нем истекли, и у прокурора "был единственный выход" - закрыть производство.

Как сообщалось, 9 июня 2017 года САП сообщила о временном приостановлении расследования по делу Охендовского. В САП обещали возобновить расследование после выполнения запросов ведомства о международно-правовой помощи.

Напомним, главу ЦИК Охендовского подозревают в получении средств из "черной кассы" Партии регионов. Сам чиновник назвал "ничтожными" доказательства получения им денег. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало результаты экспертизы, которая подтверждает, что подписи в "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат Охендовскому. 16 марта в НАБУ сообщили, что подписи главы ЦИК в "черной бухгалтерии" подтверждены повторной экспертизой.