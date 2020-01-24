В Днепре от гриппа умер 2-летний ребенок

Об этом Укринформу сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований государственного учреждения "Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Елена Кузьменко, передает Цензор.НЕТ.

"В прошедший вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько суток после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А", - отметила Кузьменко.

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По ее словам, это первый летальный случай от гриппа в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне таких случаев в области не было.

Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости на Днепропетровщине за последнюю неделю вырос на 55%. Всего за эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. людей. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.