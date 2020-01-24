В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" или на Youtube-канале @shusteronline.
Участие в дискуссии примут:
Алексей Гончарук, Премьер-министр Украины,
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 - 2013),
Оксана Маркарова, Министр финансов Украины,
Тимофей Милованов, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
Владислав Криклий, Министр инфраструктуры Украины,
Владимир Бородянский, Министр культуры, молодежи и спорта Украины,
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина",
Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ",
Никита Потураев, Народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", Заместитель Председателя комитета ВРУ по информационной политике,
Михаил Бродский, Политический деятель, бизнесмен,
Дмитрий Бондаренко, Генеральный директор Группы компаний "ЛИГА",
Алеся Бацман, Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН",
Татьяна Котюжинская, Президент Ассоциации медиа-юристов Украины,
Татьяна Попова, Член Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины,
Ангелина Карякина, Главный редактор "Общественного телевидения".