"Украина хочет видеть большие инвестиции", - Зеленский на встрече с представителями израильского бизнеса. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня перед вами Украина - молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, хочет быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции", - сказал глава государства, обращаясь к представителям израильского бизнеса.

Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу. Например, законы о деофшоризации, дерегуляции и о концессии.

"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - отметил глава государства.

Кроме того президент представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.

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"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект "Государство в смартфоне". Все возможные государственные услуги будут в смартфоне", - сказал Зеленский.

Президент показал на примере своего телефона, как будет работать эта система. В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.

Участники встречи согласились, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.

Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IТ, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и т.д. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.

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