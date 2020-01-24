Заявления о том, что бытовые потребители платят меньшую цену за электроэнергию - самообман, - глава НКРЭКУ Тарасюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ExPro".

"Даже если мы придем к выводу, что надо ограничивать импорт путем снижения пропускной способности на месячных или дневных аукционах, нельзя ничего не сделать для регулирования цены. Потому что ограничив импорт, мы снижаем конкуренцию на рынке, это бесспорно приводит к повышению цены или к неконтролируемости формирования цены и к тому, что страдают наши потребители, наша экономика. Я имею в виду в первую очередь небытовых потребителей, но бытовые потребители тоже страдают", - заявил он.

По его словам, когда говорят, что бытовые потребители платят меньшую цену за электроэнергию - это самообман, ведь они платят цену бытовых потребителей также, поскольку покупают товары у небытовых потребителей.

"Последние должны закладывать стоимость электроэнергии в цену своих товаров, которую платит население. Это влияет на конкурентоспособность на внешних рынках, запускается маховик инфляции. Мы не можем это сделать просто так. Поэтому, даже если мы это сделаем, мы, например, будем ограничивать верхние price caps (ценовые ограничения на рынке электроэнергии. - Ред.). Я это говорю для того, чтобы генерация не думала, что комиссия может исключить импорт и все. Мы не можем так сделать, мы должны думать о всех заинтересованных сторон", - объяснил он.

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