Порошенко после посещения ГБР: Бюро сегодня действует на стороне России

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом пятый Президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил журналистам после того, как посетил следователей ГБР.

"Я сегодня был приглашен после того, как лично добровольно сам появился 20 января в помещении ГБР, чтобы прекратить инсинуации относительно повесток и определить - когда я смогу прийти на допрос. Мне подчеркнули, что очень важно прийти сегодня 24 января. Я был вынужден отменить международный визит в Швейцарию в Давос, где были запланированы ряд международных встреч. Я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос в качестве свидетеля. Тогда я сказал, что если я отменяю международный визит, то я официально обращаюсь и прошу меня сегодня допросить по всем без исключения делам, которые завели по незаконным сообщениям о преступлении от господина Портнов. Все дела заведены или по господину Портнову, или по отдельным депутатам из путинской пятой колонны", - сообщил Порошенко.

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Он отметил, что, несмотря на обещания, следователи ГБР отказались проводить следственные действия по другим делам.

"Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать. То следователей нет, то нет времени ... Потому что им нужно шоу, которое пишут известные сценаристы "Сватов" или "95 квартала". Подчеркиваю, что шоу мы им делать не дадим", - предупредил Порошенко.

Он также отметил, что в следственных действиях принимали участие лица, которые фигурируют на так называемых пленках Трубы. Как известно, канадские эксперты признали подлинным голос экс-директора ГБР Романа Трубы.

"Ужасное обстоятельство, что те фигуранты, которые присутствуют на аудиозаписях "Трубу прорвало", те кто получали незаконные указания из Офиса президента, сегодня принимали участие в этих следственных действиях", - сообщил Порошенко.

"Было ужасно слушать то, что происходило по Минским договоренностям. Я никогда ничего подобного не слышал. Следователь прятал глаза, и это было очень плохим спектаклем. Подчеркиваю, что и по морякам, где правота Украины подтверждена Гамбургским трибуналом, позицией Совбеза ООН и Генеральной Ассамблеей, решениями Совета Европейского Союза, который применил Азовский пакет санкций против России; где четко определено, что Украина действовала правильно; по Минским договоренностям Украина все выполняет, они помогли нам остановить российское нашествие и по каким введены санкции против РФ - у нас на сегодняшний день ГБР действует на стороне России", - убежден Порошенко.

"Безусловно, это все носит характер политических преследований. Если есть месть Порошенко со стороны руководства страны или руководства правоохранительных органов, пожалуйста, но они вредят Украине", - подытожил пятый Президент.

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