Патрульный в Киеве вымогал 150 тысяч долларов, его задержало ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В конце 2019 года частному предпринимателю начали поступать от неизвестных лиц смс с угрозами физической расправы. Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 000 долларов США", — сказано в сообщении.

Полицейского и его подельника задержали 23 января во время получения от бизнесмена 40 тысяч долларов.

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"Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и сообщения о подозрении", — добавили в ГБР.

Производство расследуют по ст. ч. 2 ст. 189 ККУ (вымогательство).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.









