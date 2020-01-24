В Китае удалось вылечить первого пациента с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает информагентство "Sina" со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Пациентка, 56-летняя женщина, 10 января почувствовала жар и недомогание, вечером 15 января ее госпитализировали.

Обзор и тестирование, проведенные Национальной комиссией по здравоохранению, подтвердили, что это был первый подтвержденный случай пневмонии в городе с новым типом коронавирусной инфекции.

Медицинский персонал тщательно диагностировал и лечил заболевание. Состояние постепенно улучшалось, и температура тела была в пределах нормы в течение 6 дней. Значительно улучшились респираторные симптомы. Исследование показало, что воспаление было полностью устранено, и два новых типа тестов на нуклеиновую кислоту и на коронавирус были отрицательными.

Напомним, на данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Китае составляет 876 человек. Число погибших достигло 26.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай) - городе, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 23 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 18 человек, заболевших - 644. По одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване, США, Сингапуре и Саудовской Аравии, по два - в Японии и Вьетнаме. Количество заболевших в Таиланде достигло трех, два случая инфицирования подтвердили в Макао и Гонконге.



Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель.

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