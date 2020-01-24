"Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает с зала заседания суда корреспондент Цензор.НЕТ.

Утром бывший правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борис Бабин дал показания прокуратуре. На основе полученной от него информации, САП изменила ходатайство по поводу меры пресечения - со взятия под стражу на домашний ночной арест. Бабина обвиняют в участии в преступной группировке, которая организовала кражу бюджетных средств под прикрытием решения ЕСПЛ.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, а также экс-нардеп Сергей Высоцкий, адвокат Устиненко и глава правления Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев готовы взять Бабина на поруки.

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По версии САП главой преступной группировки был бывший нардеп Георгий Логвинский. Также в ней участвовала бывший первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая (Севостьянова).

Как отметил прокурор, по показаниям Бабина, Логвинский и Севостьянова осуществляли на него давление, при этом скрыв ряд обстоятельств дела. Координация преступной группировки, по мнению прокуратуры, осуществлялась из фирмы брата Логвинского.

Борис Бабин заявил, что не считает себя членом преступной группировки. Он отметил, что считал, что действует в интересах государства Украины на основании информации и документов, полученных от Севостьяновой и Логвинского.

В частности, он подписал декларацию о выделении нескольких дел из большого количества, которые проходят через Уполномоченного, в отдельную группу для рассмотрения в ЕСПЛ. Бабин заверил, что не намерен скрываться от следствия. Он подчеркнул, что является учёным и зарабатывает на жизнь своей репутацией.

Напомним, что 22 января экс-правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил о попытке САП вручить ему подозрение.

В НАБУ сообщили, что вручили шесть подозрений по так называемому делу "Золотого мандарина". Среди подозреваемых - бывший уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ (эту должность занимал Борис Бабин), бывший первый заместитель министра юстиции (это была Наталья Бернацкая), три человека из окружения бывшего народного депутата (компанию "Золотой мандарин" связывают с Георгием Логвинский, в материалах НАБУ указан как "депутат Л.") и бенефициар частной компании.

В 2000-х годах компания "Золотой мандарин ойл" передала "Киевэнерго" на хранение 41 тыс. тонн мазута, та позже его вернуть отказалась. Компания "Золотой мандарин" не обратилась в исполнительную службу, а пошла в Европейский суд по правам человека.

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Следствие считает, что истец скрыл от ЕСПЧ часть обстоятельств дела, и в результате компания получила решение о компенсации 54,179 млн гривен. Минюст рассмотрел эту ситуацию, а в 2015 году уполномоченный Кабинета Министров по делам ЕСПЧ Борис Бабин подписал документ об урегулировании спора.

ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты Украиной дополнительной компенсации компании "Золотой мандарин", обязав Украину исполнить только решения судов по возврату компании стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета, а затем в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" по возврату этих средств.

То есть фактически долг вместо частной компании выплатило государство, что привело к убытку в размере 54,179 млн гривен.