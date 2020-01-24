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24.01.20 16:54

Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - "Нафтогаз". СПИСОК

Производители тепла задолжали "Нафтогазу" 454,4 млн гривен. Они должны расплатиться до 25 января или реструктуризировать свою задолженность. Если этого не сделать, люди останутся без тепла.

Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - "Нафтогаз". СПИСОК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения",  - сказано в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что, согласно постановлению правительства, производители должны или соблюдать уровень расчетов не ниже 90%, или заключить договор о реструктуризации задолженности. Также они могут согласовать график погашения долгов до 2021 года.

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"Во всех остальных случаях Нафтогаз не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и заключения с ними актов передачи-приемки газа на льготных условиях", - подытожили в "Нафтогазе".

Перечень компаний-должников опубликован в таблице.

Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - Нафтогаз 01Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - Нафтогаз 02Жители 30 городов из всех регионов Украины могут с 1 февраля остаться без тепла, - Нафтогаз 03

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