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24.01.20 17:22

Мыть руки, кашлять в салфетки и избегать контакта с животными, - ВОЗ рассказала, как уберечься от нового коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации, позволяющие снизить риск заболевания новым коронавирусом nCoV.

вирус,коронавирус

Соответствующая инфографика опубликована на сайте Центра общественного здравоохранения Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Было бы целесообразно снизить общий риск возникновения ОРВИ во время путешествия в районы пораженных районов (или сейчас из города Ухань) путем:

- ухода от тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ;

- частого мытья рук, особенно после непосредственного контакта с больными людьми или их окружением;

- избегать тесного контакта с живыми или мертвыми домашними или дикими животными;

- путешественникам с симптомами острой респираторной инфекции следует придерживаться этикета кашля (поддерживать расстояние, прикрывать кашель и чихание одноразовыми салфетками или одеждой и мыть руки)", — сказано в сообщении.

Мыть руки, кашлять в салфетки и избегать контакта с животными, - ВОЗ рассказала, как уберечься от нового коронавируса 01

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В ВОЗ отметили, что новый коронавирус вызывает пневмонию, каждый четвертый случай заболевания является тяжелым, а потенциал и способы передачи вируса пока неясны.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.

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23 января в Минздраве сообщили, что санитарно-карантинные подразделения Украины будут спрашивать о самочувствии у пассажиров самолетов, прилетевших из Китая. Это нужно, чтобы избежать попадания на территорию нашей страны нового коронавируса.

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