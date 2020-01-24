Мыть руки, кашлять в салфетки и избегать контакта с животными, - ВОЗ рассказала, как уберечься от нового коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Соответствующая инфографика опубликована на сайте Центра общественного здравоохранения Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Было бы целесообразно снизить общий риск возникновения ОРВИ во время путешествия в районы пораженных районов (или сейчас из города Ухань) путем:

- ухода от тесного контакта с людьми, которые страдают ОРВИ;

- частого мытья рук, особенно после непосредственного контакта с больными людьми или их окружением;

- избегать тесного контакта с живыми или мертвыми домашними или дикими животными;

- путешественникам с симптомами острой респираторной инфекции следует придерживаться этикета кашля (поддерживать расстояние, прикрывать кашель и чихание одноразовыми салфетками или одеждой и мыть руки)", — сказано в сообщении.

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В ВОЗ отметили, что новый коронавирус вызывает пневмонию, каждый четвертый случай заболевания является тяжелым, а потенциал и способы передачи вируса пока неясны.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.

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23 января в Минздраве сообщили, что санитарно-карантинные подразделения Украины будут спрашивать о самочувствии у пассажиров самолетов, прилетевших из Китая. Это нужно, чтобы избежать попадания на территорию нашей страны нового коронавируса.