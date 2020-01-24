Ряд украинских бизнесменов поддержали партнерство между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение о партнерстве УЗ и DB высказали изданию Liga.net представители украинского бизнеса.

"Мультинациональные компании приводят с собой стандарты, правильный, чистый лоббизм, давление посольств, адекватно работающие наблюдательные советы. Если такие компании нарушают антикоррупционные стандарты, их преследуют по всему миру. Сотрудничество с иностранцами - путь очищения от коррупции, и нам стоит идти по нему намного быстрее, чем мы делаем до сих пор. Думаю, любое взаимодействие с международным, высокоэффективным оператором будет полезно для УЗ", - считает совладелец и СЕО порта TIS Андрей Ставницер.

По его мнению, "Укрзализныця" долгое время была "разменной монетой" в политических переговорах, что вело к частой смене не только руководства, но и региональных руководителей. Все это, считает Ставницер, негативно сказывалось на эффективности работы компании.

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Основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа также согласился с этим мнением. По его словам, внешний независимый консультант или менеджер мог бы помочь компании решить проблемы с эффективностью компании намного быстрее.

"Основная помощь от немецких специалистов для УЗ может заключаться в том, что они смогут убедить правительство превратить "Укрзализныцю" в компанию ориентированную на прибыль. Если наши железнодорожники и чиновники будут прислушиваться к рекомендациям немецких специалистов, позитивный эффект для компании может составить около 10 млрд грн в год", - отметил Мазепа.